RDV Plein Air – YOGA EN PLEIN AIR, 6 mai 2023, Fécamp.

Besoin de se relaxer ?

Des séances d’1h30 vous sont proposées par Armelle, professeure de Yoga.

Elle pratique depuis plus de 20 ans et est diplômée de la Fédération Française de Hatha Yoga.

Des expériences en Yoga Iyengar et en Yoga Nidra viennent agrémenter, également, ses séances.

« La détente, le renforcement musculaire, les respirations, les relaxations, les pratiques posturales sont autant de techniques pour vous emmener au plus près de vous-même, en contact direct avec votre nature et avec cet espace commun qui nous est tellement cher : la Nature dont nous faisons intégralement partie. Il existe les postures des manuels et les postures que nous adaptons à chacun d’entre nous dans le respect du Yoga et dans un comportement adapté : la non-violence envers autrui et, envers nous-même. »

Conditions de l’évènement :

– Durée : 1h30.

– A partir de 16 ans, cette activité est destinée aux personnes en bonne santé.

– Le yoga se pratique à distance des repas : 2 heures environ.

– Nombre d’élèves : 7 minimum – 12 maximum.

– Matériel indispensable : 1 tapis de préférence ou une grande serviette ET une couverture chaude pour la relaxation.

– Prévoir des vêtements confortables et adaptés à la météo..

2023-05-06 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-06 11:30:00. .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Need to relax?

Sessions of 1h30 are proposed by Armelle, yoga teacher.

She has been practicing for over 20 years and is a graduate of the French Hatha Yoga Federation.

Experience in Iyengar Yoga and Yoga Nidra also enhances her sessions.

« Relaxation, muscle strengthening, breathing, relaxation, postural practices are all techniques to bring you closer to yourself, in direct contact with your nature and with this common space that is so dear to us: Nature of which we are an integral part. There are manual postures and postures that we adapt to each of us in the respect of Yoga and in an adapted behavior: non-violence towards others and towards ourselves

Conditions of the event :

– Duration: 1h30.

– From 16 years old, this activity is intended for people in good health.

– Yoga is practiced at a distance from meals: about 2 hours.

– Number of students: 7 minimum – 12 maximum.

– Essential equipment: 1 mat or a large towel AND a warm blanket for relaxation.

– Please bring comfortable clothes adapted to the weather.

?? ¿Necesita relajarse?

Armelle, profesora de yoga, ofrece sesiones de hora y media.

Practica yoga desde hace más de 20 años y está diplomada por la Federación Francesa de Hatha Yoga.

También tiene experiencia en Yoga Iyengar y Yoga Nidra.

« La relajación, el refuerzo muscular, la respiración, la relajación, las prácticas posturales son todas técnicas para acercarte a ti mismo, en contacto directo con tu naturaleza y con este espacio común que nos es tan querido: la Naturaleza de la que somos parte integrante. Hay posturas manuales y posturas que adaptamos a cada uno de nosotros en el respeto del Yoga y en un comportamiento adaptado: la no violencia hacia los demás y hacia nosotros mismos

Condiciones del evento :

– Duración: 1h30.

– A partir de 16 años, esta actividad está destinada a personas con buena salud.

– El yoga se practica a distancia de las comidas: unas 2 horas.

– Número de alumnos: 7 mínimo – 12 máximo.

– Material indispensable: 1 esterilla o una toalla grande Y una manta caliente para relajarse.

– Se ruega traer ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas.

?? Brauchen Sie Entspannung?

Armelle, eine Yogalehrerin, bietet Ihnen 1,5-stündige Sitzungen an.

Sie praktiziert seit über 20 Jahren und ist von der Fédération Française de Hatha Yoga diplomiert.

Sie hat auch Erfahrungen mit Iyengar Yoga und Yoga Nidra gesammelt.

« Entspannung, Muskelstärkung, Atmung, Entspannung und Körperhaltung sind Techniken, die Sie zu sich selbst führen, in direkten Kontakt mit Ihrer Natur und mit diesem gemeinsamen Raum, der uns so sehr am Herzen liegt: die Natur, von der wir ein Teil sind. Es gibt die Haltungen aus den Lehrbüchern und die Haltungen, die wir an jeden von uns anpassen, im Respekt vor dem Yoga und mit einem angepassten Verhalten: Gewaltlosigkeit gegenüber anderen und uns selbst

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer: 1,5 Stunden.

– Ab 16 Jahren, diese Aktivität ist für gesunde Menschen gedacht.

– Yoga wird in Abstand zu den Mahlzeiten praktiziert: ca. 2 Stunden.

– Anzahl der Schülerinnen und Schüler: mindestens 7 – höchstens 12.

– Unerlässliches Material: 1 Matte vorzugsweise oder ein großes Handtuch UND eine warme Decke für die Entspannung.

– Bequeme und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

