RDV Plein Air – DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES, 3 mai 2023, Fécamp.

Apprenez à vivre et manger avec les plantes sauvages !

Partez sur les chemins avec Pissenlit & Compagnie à la découverte des vertus culinaires et médicinales des plantes sauvages comestibles. A l’aide de vos sens, Marie saura vous familiariser à ces plantes utiles. Cette balade sera clôturée par la dégustation d’un goûter sauvage.

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h.

– Nombre minimum de participants : 10 – Nombre maximum 20.

-Le prix comprend la visite guidée et le goûter.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au lieu de rendez-vous..

2023-05-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-03 16:30:00. .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Learn to live and eat with wild plants!

Take a trip with Pissenlit & Compagnie to discover the culinary and medicinal virtues of edible wild plants. With the help of your senses, Marie will familiarize you with these useful plants. This walk will be closed by the tasting of a wild snack.

Conditions of the event :

– Duration: 2 hours.

– Minimum number of participants: 10 – Maximum number 20.

-The price includes the guided tour and the snack.

– The price does not include transportation to the meeting point.

?? Aprenda a vivir y comer con plantas silvestres

Salga de ruta con Pissenlit & Compagnie para descubrir las virtudes culinarias y medicinales de las plantas silvestres comestibles. Con la ayuda de sus sentidos, Marie le familiarizará con estas útiles plantas. Este paseo terminará con la degustación de un aperitivo silvestre.

Condiciones de la actividad :

– Duración: 2 horas.

– Número mínimo de participantes: 10 – Número máximo: 20.

-El precio incluye la visita guiada y el aperitivo.

– El precio no incluye el transporte hasta el punto de encuentro.

?? Lernen Sie, mit Wildpflanzen zu leben und zu essen!

Machen Sie sich mit Pissenlit & Compagnie auf den Weg, um die kulinarischen und medizinischen Vorzüge der essbaren Wildpflanzen zu entdecken. Mithilfe Ihrer Sinne wird Marie Sie mit diesen nützlichen Pflanzen vertraut machen. Dieser Spaziergang wird mit der Verkostung eines wilden Snacks abgeschlossen.

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer: 2 Stunden.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 10 – Höchstanzahl 20.

-Der Preis beinhaltet die geführte Tour und den Imbiss.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport zum Treffpunkt.

