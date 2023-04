La rue aux enfants rue Paul-Bert, 3 mai 2023, Fécamp.

Fécamp agit pour l’épanouissement de nos enfants.

Mercredi 3 mai, de 10h à 18h, la « Rue aux enfants, rue pour tous » revient à Fécamp.

Cette année, c’est la rue Paul-Bert qui accueille ce rendez-vous animé.

Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir participer à ce rendez-vous festif et participatif organisé par la Ville de Fécamp en partenariat avec de nombreuses associations et structures fécampoises en lien avec la jeunesse.

Retrouvez le programme complet et les informations de circulation sur https://www.ville-fecamp.fr/actualites/la-rue-aux-enfants/.

2023-05-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-03 18:00:00. .

rue Paul-Bert

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



Fécamp acts for the development of our children.

On Wednesday, May 3, from 10 am to 6 pm, the « Rue aux enfants, rue pour tous » returns to Fécamp.

This year, the rue Paul-Bert will host this lively event.

Open to all, do not hesitate to come and participate in this festive and participative event organized by the City of Fécamp in partnership with many associations and structures in Fécamp related to youth.

Find the complete program and traffic information on https://www.ville-fecamp.fr/actualites/la-rue-aux-enfants/

Fécamp actúa en favor del desarrollo de nuestros niños.

El miércoles 3 de mayo, de 10.00 a 18.00 horas, vuelve a Fécamp la « Rue aux enfants, rue pour tous ».

Este año, la rue Paul-Bert acogerá este animado evento.

Abierto a todos, no dude en venir a participar en este evento festivo y participativo organizado por la Ciudad de Fécamp en colaboración con numerosas asociaciones y estructuras de Fécamp relacionadas con la juventud.

Encuentre el programa completo e información sobre el tráfico en https://www.ville-fecamp.fr/actualites/la-rue-aux-enfants/

Fécamp handelt, um die Entwicklung unserer Kinder zu fördern.

Am Mittwoch, den 3. Mai, kehrt von 10 bis 18 Uhr die « Rue aux enfants, rue pour tous » (Straße für Kinder, Straße für alle) nach Fécamp zurück.

In diesem Jahr ist die Rue Paul-Bert Schauplatz dieses lebhaften Treffens.

Die Stadt Fécamp organisiert dieses festliche und partizipative Ereignis in Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen und Strukturen aus Fécamp, die mit der Jugend in Verbindung stehen.

Das vollständige Programm und Verkehrsinformationen finden Sie unter https://www.ville-fecamp.fr/actualites/la-rue-aux-enfants/

