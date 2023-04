Animations surprises à La Piscine Centre aquatique intercommunal La Piscine, 25 avril 2023, Fécamp.

‍♀️ La Piscine de la Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral organise des animations surprises les mardis et mercredis, de 15h à 17h, pendant les vacances scolaires !

Waterpolo, courses de tapis, parcours ludique, .. seront par exemple proposés selon les créneaux.

Venez découvrir ces animations et bien d’autres !

les mardis et mercredis de 15h à 17h (18, 19, 25 et 26 avril)

Entrée au tarif habituel.

2023-04-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-25 17:00:00. .

Centre aquatique intercommunal La Piscine

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



???? The Fécamp Caux Littoral Agglomeration Community’s swimming pool organizes surprise activities on Tuesdays and Wednesdays, from 3pm to 5pm, during the school vacations!

? Waterpolo, carpet races, playful course, … will be proposed according to the time slots.

? Come and discover these activities and many others!

? Tuesdays and Wednesdays from 3 to 5 pm (April 18, 19, 25 and 26)

? Admission at the usual rate

???? La piscina de la Comunidad de la Aglomeración Litoral de Fécamp Caux organiza actividades sorpresa los martes y miércoles, de 15.00 a 17.00 horas, ¡durante las vacaciones escolares!

? En función de la franja horaria, se propondrán actividades de waterpolo, carreras de alfombras, recorridos lúdicos, etc.

? ¡Venga a descubrir estas actividades y muchas otras!

martes y miércoles de 15:00 a 17:00 (18, 19, 25 y 26 de abril)

? Entrada al precio habitual

???? Das Schwimmbad der Communauté d’Agglomération Fécamp Caux Littoral organisiert während der Schulferien dienstags und mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr Überraschungsanimationen!

? Wasserpolo, Mattenrennen, Spielparcours, … werden zum Beispiel je nach Zeitfenster angeboten.

? Kommen Sie und entdecken Sie diese und viele andere Animationen!

? dienstags und mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr (18., 19., 25. und 26. April)

? Eintritt zum üblichen Preis

Mise à jour le 2023-04-19 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité