Les stages nautiques 462 route de Valmont, 24 avril 2023, Fécamp.

STAGE OPTIMIST (7-9 ANS)

Venez découvrir la voile grâce à l’optimist !

Ce petit navire stable et très maniable permettra à votre enfant d’être un vrai marin en cinq demi-journées.

Du 24 au 28 avril 2023 de 9h30 à 11h30

STAGE MULTIgliss (10-13 ANS)

Vous connaissez déja l’Optimist, venez essayer d’autres supports (kayak, planche à voile, paddle, RS Zest) à travers différentes animations ludiques.

Du 24 au 28 avril 2023 de 14h00 à 16h30

Base Nautique Jean-Paul Langaney, 462 route de Valmont 76400 Fécamp

‍♀️ Équipement :

Combinaison fournie

Prévoir : Maillot de bain, chaussons nautiques ou vieille paire de basket, un bonnet.

Des affaires pour se changer et repartir au sec.

Inscription :

Accueil multi-services – Hôtel de ville

1 Place du Général Leclerc 76400 FECAMP

Tél : 02 35 10 60 79

fecampfamille@ville-fecamp.fr

Du lundi au vendredi 8h30/12h et 13h30/17h.

462 route de Valmont Base Nautique Jean-Paul Langaney

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



OPTIMIST COURSE (7-9 YEARS OLD)

Come and discover sailing with the optimist!

This small, stable and very maneuverable boat will allow your child to become a real sailor in five half days.

? From April 24 to 28, 2023 from 9:30 am to 11:30 am

MULTIGLISS COURSE (10-13 YEARS)

You already know the Optimist, come and try other supports (kayak, windsurfing, paddle, RS Zest) through different playful animations.

? From April 24 to 28, 2023 from 2:00 pm to 4:30 pm

? Jean-Paul Langaney Water Sports Center, 462 route de Valmont 76400 Fécamp

???? Equipment :

Wetsuit provided

What to bring: Swimsuit, water shoes or old pair of sneakers, a hat.

Things to change into and out of the water.

? Registration :

Multi-services reception ? City Hall

1 Place du Général Leclerc 76400 FECAMP

Tel : 02 35 10 60 79

fecampfamille@ville-fecamp.fr

From Monday to Friday 8h30/12h and 13h30/17h

CURSO OPTIMIST (7-9 AÑOS)

¡Ven a descubrir la vela con el optimist!

Este pequeño barco, estable y muy maniobrable, permitirá a su hijo convertirse en un auténtico marinero en cinco medias jornadas.

? Del 24 al 28 de abril de 2023 de 9h30 a 11h30

CURSO MULTIGLISS (10-13 AÑOS)

Ya conoce el Optimist, venga a probar otros medios (kayak, windsurf, paddle, RS Zest) a través de diversas actividades lúdicas.

? Del 24 al 28 de abril de 2023 de 14h a 16h30

? Base Nautique Jean-Paul Langaney, 462 route de Valmont 76400 Fécamp

???? Equipamiento :

Traje de neopreno proporcionado

Qué llevar : Bañador, zapatillas de agua o un par de zapatillas viejas, gorro.

Algo para cambiarse y dejar seco.

? Inscripción:

Recepción multiservicios ? Ayuntamiento

1 Place du Général Leclerc 76400 FECAMP

Teléfono: 02 35 10 60 79

fecampfamille@ville-fecamp.fr

De lunes a viernes 8.30/12h y 13.30/5h

OPTIMIST-KURS (7-9 JAHRE)

Entdecken Sie das Segeln mit dem Optimisten!

Dieses kleine, stabile und sehr wendige Schiff wird Ihr Kind in fünf Halbtagen zu einem echten Seemann machen.

? Vom 24. bis 28. April 2023 von 9:30 bis 11:30 Uhr

STAGE MULTIgliss (10-13 J.)

Sie kennen bereits den Optimisten, kommen Sie und probieren Sie andere Medien (Kajak, Windsurfen, Paddle, RS Zest) mit verschiedenen spielerischen Animationen aus.

? Vom 24. bis 28. April 2023 von 14.00 bis 16.30 Uhr

? Base Nautique Jean-Paul Langaney, 462 route de Valmont 76400 Fécamp

???? Ausrüstung:

Anzug wird zur Verfügung gestellt

Mitbringen: Badeanzug, Wasserschuhe oder ein altes Paar Turnschuhe, eine Mütze.

Sachen, um sich umzuziehen und trocken nach Hause zu gehen.

? Anmeldung :

Accueil multi-services ? Rathaus der Stadt

1 Place du Général Leclerc 76400 FECAMP

Tel.: 02 35 10 60 79

fecampfamille@ville-fecamp.fr

Montag bis Freitag 8.30/12.00 Uhr und 13.30/17.00 Uhr

