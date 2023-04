RDV Plein Air – OBSERVATION DES ETOILES, 20 avril 2023, Fécamp.

Les nuits étoilées n’auront plus de secrets pour vous.

Venez observer le ciel en compagnie de passionnés du club astronomique de Toussaint. Vous allez profiter d’une séance d’observation privilégiée avec ces montreurs d’étoiles. L’utilisation d’instruments d’observation performants vous permettra d’admirer en détails planètes, nébuleuses et galaxies !

Destinées aux adultes et aux enfants, ces soirées d’observation à l’œil nu et à l’aide d’instruments sont l’occasion de découvrir une partie des mystères de l’Univers.

Conditions de l’évènement :

Durée 1h30.

La qualité de ces séances d’observation mensuelles est conditionnée par les variations de nébulosité et les conditions météorologiques.

En cas de pluie, de ciel nuageux ou de présence de brumes au sol, la soirée d’observation sera annulée (sans report de date)..

2023-04-20 à 21:00:00 ; fin : 2023-04-20 22:30:00. .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? The starry nights will have no more secrets for you.

Come and observe the sky in the company of the astronomical club of Toussaint. You will enjoy a privileged observation session with these star gazers. The use of powerful observation instruments will allow you to admire in detail planets, nebulae and galaxies!

Intended for adults and children, these evenings of observation with the naked eye and with the help of instruments are an opportunity to discover part of the mysteries of the Universe.

Conditions of the event :

Duration 1h30.

The quality of these monthly observation sessions is conditioned by the variations of nebulosity and the weather conditions.

In case of rain, cloudy sky or presence of fog on the ground, the observation evening will be cancelled (without postponing the date).

?? Las noches estrelladas ya no tendrán secretos para ti.

Venga a observar el cielo en compañía de los entusiastas del club de astronomía Toussaint. Disfrutará de una sesión de observación privilegiada con estos observadores de estrellas. El uso de instrumentos de observación de alto rendimiento le permitirá admirar planetas, nebulosas y galaxias con todo detalle

Destinadas a adultos y niños, estas veladas de observación a simple vista y con instrumentos son una oportunidad para descubrir algunos de los misterios del universo.

Condiciones del evento :

Duración 1h30.

La calidad de estas sesiones mensuales de observación está condicionada por las variaciones de la nubosidad y las condiciones meteorológicas.

En caso de lluvia, cielo nublado o niebla en el suelo, la velada de observación se anulará (sin aplazamiento de la fecha).

?? Die sternenklaren Nächte werden kein Geheimnis mehr für Sie sein.

Beobachten Sie den Himmel mit den leidenschaftlichen Mitgliedern des astronomischen Clubs von Toussaint. Sie werden eine privilegierte Beobachtungssitzung mit diesen Sternguckerinnen und Sterngucker genießen. Mithilfe leistungsstarker Beobachtungsinstrumente können Sie Planeten, Nebel und Galaxien im Detail bewundern!

Diese Beobachtungsabende, die für Erwachsene und Kinder geeignet sind, bieten die Gelegenheit, einen Teil der Geheimnisse des Universums zu entdecken.

Bedingungen der Veranstaltung :

Dauer: 1,5 Stunden.

Die Qualität dieser monatlichen Beobachtungssitzungen hängt von den Schwankungen der Bewölkung und den Wetterbedingungen ab.

Bei Regen, bewölktem Himmel oder Bodennebel wird der Beobachtungsabend abgesagt (ohne Terminverschiebung).

