RDV Plein Air – BALADE SUR LA VELOROUTE DU LIN Coffee Bike, 19 avril 2023, Fécamp.

Découvrez les magnifiques paysages de la campagne Cauchoise : champs de lin, rivières, étangs, moulins…

Votre balade accompagnée sera agrémentée d’une pause gourmande !

Vous partirez en balade sur la Véloroute du Lin, un superbe itinéraire entre terre et mer, accompagné de Laetitia, de l’équipe de l’Office de Tourisme. Une piste cyclable entièrement sécurisée, balisée, le long d’une rivière.

L’ancienne sucrerie, les moulins, ou encore les nombreux étangs qui la bordent n’auront plus de secrets pour vous. Arrivé à Valmont, Emilie, caviste de la commune, vous proposera une dégustation de produits du terroir.

Conditions de l’évènement :

– Durée 3h00.

– Rendez-vous chez Coffee Bike.

– Nombre minimum de participants : 4 / Nombre max : 15

– Prévoir des chaussures adaptées.

– Le prix comprend l’accompagnement de l’Office de Tourisme, et la dégustation d’une heure environ de 2 cidres et/ou poiré ainsi qu’un pommeau, accompagnés de fromage et bouchée sucrée locale.

– Location du vélo possible chez notre partenaire Coffee Bike en supplément..

2023-04-19 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-19 17:00:00. .

Coffee Bike

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Discover the magnificent landscapes of the Cauchoise countryside: flax fields, rivers, ponds, mills…

Your walk will be accompanied by a gourmet break!

You will go for a ride on the « Véloroute du Lin », a superb itinerary between land and sea, accompanied by Laetitia, from the Tourist Office team. A fully secured cycle track, marked out, along a river.

The old sugar factory, the mills, or the numerous ponds which border it will have no more secrets for you. When you arrive in Valmont, Emilie, the local wine merchant, will offer you a tasting of local products.

Conditions of the event :

– Duration 3h00.

– Meeting point at Coffee Bike.

– Minimum number of participants: 4 / Maximum number: 15

– Please bring adapted shoes.

– The price includes the accompaniment of the Tourist Office, and the tasting of 2 ciders and/or perry as well as a pommeau, accompanied by cheese and sweet local food.

– Bicycle rental is available from our partner Coffee Bike for an additional fee.

?? Descubra los magníficos paisajes de la campiña cauchoise: campos de lino, ríos, estanques, molinos…

Su paseo guiado se completará con una pausa gastronómica

Dará un paseo por la Véloroute du Lin, un magnífico itinerario entre tierra y mar, acompañado por Laetitia, del equipo de la Oficina de Turismo. Un carril bici totalmente seguro y señalizado a lo largo de un río.

La antigua azucarera, los molinos y los numerosos estanques del camino ya no tendrán secretos para usted. Al llegar a Valmont, Emilie, la viticultora local, le ofrecerá una degustación de productos locales.

Condiciones del evento :

– Duración 3 horas.

– Punto de encuentro en Coffee Bike.

– Número mínimo de participantes: 4 / Número máximo: 15

– Se ruega traer calzado adecuado.

– El precio incluye el acompañamiento de la Oficina de Turismo, y la degustación de 2 sidras y/o peradas así como un pommeau, acompañados de queso y delicias dulces locales.

– Se puede alquilar una bicicleta en nuestro socio Coffee Bike con un coste adicional.

?? Entdecken Sie die wunderschönen Landschaften der Cauchoise: Flachsfelder, Flüsse, Teiche, Mühlen…

Ihre begleitete Wanderung wird durch eine kulinarische Pause bereichert!

Sie werden auf der Véloroute du Lin, einer wunderschönen Route zwischen Land und Meer, in Begleitung von Laetitia aus dem Team des Fremdenverkehrsamts unterwegs sein. Ein vollständig gesicherter, ausgeschilderter Radweg entlang eines Flusses.

Die alte Zuckerfabrik, die Mühlen oder auch die zahlreichen Teiche entlang des Flusses werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben. In Valmont angekommen, bietet Ihnen Emilie, die Weinhändlerin der Gemeinde, eine Verkostung regionaler Produkte an.

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 3 Stunden.

– Treffpunkt bei Coffee Bike.

– Mindestanzahl an Teilnehmern: 4 / Max. Anzahl: 15

– Bitte geeignetes Schuhwerk mitbringen.

– Der Preis beinhaltet die Begleitung durch das Office de Tourisme und die etwa einstündige Verkostung von 2 Cidres und/oder Poiré sowie einem Pommeau, begleitet von Käse und einem lokalen süßen Häppchen.

– Das Fahrrad kann gegen Aufpreis bei unserem Partner Coffee Bike gemietet werden.

Mise à jour le 2023-04-04 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité