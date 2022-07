Fécamp régénère Fécamp, 8 juillet 2022, Fécamp.

Fécamp régénère

1 Sente du Val aux Vaches Tour St Nicolas Fécamp Seine-Maritime Tour St Nicolas 1 Sente du Val aux Vaches

2022-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-08 19:00:00 19:00:00

Tour St Nicolas 1 Sente du Val aux Vaches

Fécamp

Seine-Maritime

Fécamp régénère 2022 est reparti avec une première journée éco-citoyenne le vendredi 8 juillet à la Tour St Nicolas !

Envie de vous initier à la cuisine créative anti-gaspi, de découvrir la permaculture et de nourrir la terre en créant une butte en lasagne ou juste passer un bon moment en prenant soin du vivant ?… ‍ ‍ ‍ ‍♀️

L’équipe du HAVRE DE VERS seront de nouveau présents pour nous transmettre leur expérience, leur passion et leur savoir-faire accompagnés de nos super-stars du moment, nos amis les lombrics !

Les enfants accompagnés de leur parents sont les bienvenus !

Les ateliers cuisine créative à base des invendus de fruits et légumes se dérouleront de 10h à 16h et la fabrication d’une butte de permaculture est prévue dans le courant de l’après midi.

Pot et dégustation à partir de 17h30 !

Vous pouvez également contribuer à la démarche zéro-déchet si vous avez des contenants en verre à nous donner (bouteilles et bocaux petits et grands format avec couvercles ou bouchons ). Ce qui ne sera pas mangé sur place sera à emporter.

Cette édition de Fécamp régénère est organisée en partenariat avec la Maison du Port.

Inscrivez-vous gratuitement au 02 35 29 20 01.

Fécamp régénère 2022 est reparti avec une première journée éco-citoyenne le vendredi 8 juillet à la Tour St Nicolas !

Envie de vous initier à la cuisine créative anti-gaspi, de découvrir la permaculture et de nourrir la terre en créant une butte…

+33 2 35 29 20 01

Fécamp régénère 2022 est reparti avec une première journée éco-citoyenne le vendredi 8 juillet à la Tour St Nicolas !

Envie de vous initier à la cuisine créative anti-gaspi, de découvrir la permaculture et de nourrir la terre en créant une butte en lasagne ou juste passer un bon moment en prenant soin du vivant ?… ‍ ‍ ‍ ‍♀️

L’équipe du HAVRE DE VERS seront de nouveau présents pour nous transmettre leur expérience, leur passion et leur savoir-faire accompagnés de nos super-stars du moment, nos amis les lombrics !

Les enfants accompagnés de leur parents sont les bienvenus !

Les ateliers cuisine créative à base des invendus de fruits et légumes se dérouleront de 10h à 16h et la fabrication d’une butte de permaculture est prévue dans le courant de l’après midi.

Pot et dégustation à partir de 17h30 !

Vous pouvez également contribuer à la démarche zéro-déchet si vous avez des contenants en verre à nous donner (bouteilles et bocaux petits et grands format avec couvercles ou bouchons ). Ce qui ne sera pas mangé sur place sera à emporter.

Cette édition de Fécamp régénère est organisée en partenariat avec la Maison du Port.

Inscrivez-vous gratuitement au 02 35 29 20 01.

Tour St Nicolas 1 Sente du Val aux Vaches Fécamp

dernière mise à jour : 2022-06-28 par