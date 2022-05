Festival Culturissimo / Bruno Putzulu à Fécamp Palais bénédictine Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Festival Culturissimo / Bruno Putzulu à Fécamp Palais bénédictine, 10 juin 2022 20:00, Fécamp. Vendredi 10 juin, 20h00 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc Fécamp Saint-Léonard. À l’occasion du Festival Culturissimo, le Palais Bénédictine à Fécamp accueillera le vendredi 10 juin à 20 h Bruno Putzulu pour une lecture de l’ouvrage Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas. À l’occasion du Festival Culturissimo, proposé par les Espaces Culturels Leclerc, le Palais Bénédictine à Fécamp accueillera le vendredi 10 juin prochain à 20 h le comédien Bruno Putzulu pour une lecture de l’ouvrage Le quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Bruno Putzulu est attendu impatiemment chaque soir depuis 2020 dans la série de TF1 Ici tout commence. Pour lui, cependant, c’est au théâtre que tout commence : en 1996, il intègre la Comédie Française, où il retrouve son ami d’université Philippe Torreton. Celui-ci le recommande à Bertrand Tavernier qui lui confie l’un des premiers rôles dans son film L’Appât. Révélé au grand public, il remporte le César du meilleur espoir masculin pour sa prestation dans Petits désordres amoureux d’Olivier Péray et enchaîne les tournages pour les plus grands. C’est cette fois aux mots de Florence Aubenas qu’il vient donner vie, au Palais Bénédictine de Fécamp le vendredi 10 juin prochain à 20 h. Dans Le Quai de Ouistreham, cette grande reporter s’immerge dans le quotidien des plus démunis pour comprendre les rouages de la précarité et de l’exclusion sociale – un ouvrage plus que nécessaire en ces temps de crise(s), salué entre autres par le prix Joseph Kessel 2 010 et le Globe de Cristal 2 011 du meilleur roman ou essai. Palais bénédictine 110, rue Alexandre Le Grand 76400 Fécamp 76400 Fécamp Seine-Maritime vendredi 10 juin – 20h00 à 21h00

Heure : 20:00 - 21:00
Lieu Palais bénédictine
Adresse 110, rue Alexandre Le Grand 76400 Fécamp
Ville Fécamp

Palais bénédictine Fécamp Seine-Maritime

