Le 23 novembre dernier nous quittait Christian Bobin. Clotilde Courau a souhaite lui rendre hommage, accompagne e par son complice Lionel Suarez, à travers une lecture musicale de La folle allure. Vendredi 16 juin, 20h00 1

Le 23 novembre dernier nous quittait Christian Bobin, auteur du plébiscité Très-Bas. Proche de celui-ci, Clotilde Courau a souhaité lui rendre hommage, accompagnée par son complice Lionel Suarez, à travers une lecture musicale sensible de l’un de ses succès, La folle allure.

Ces dernières années, Clotilde Courau a investi nos écrans de télévision en jouant dans les séries Rebecca et L’AbsenteBenedetta de Paul Verhoeven ; et les planches avec la tournée de la pièce à succès Une situation délicate aux côtés de Gérard Darmon.

Il est vrai qu’elle excelle dans tous les genres, de la comédie aux rôles plus sombres : Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc, Babysitting de Philippe Lacheau, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar… Une carrière exceptionnelle, qui avait démarré en 1990 avec une nomination au César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Le Petit criminel de Jacques Doillon.

Qui mieux que cette grande fidèle de Culturissimo, de pair avec Lionel Suarez, pour ressusciter l’espace d’un instant le merveilleux Christian Bobin ?

Pour sa 10ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : concerts, lectures, ciné-concerts, lectures musicales d’artistes tels que Guillaume de Tonquédec, Clotilde Courau, Thibault de Montalembert, Sandrine Bonnaire, Oxmo Puccino, Renan Luce, André Manoukian, et bien d’autres.

La lecture se déroulera le vendredi 16 juin à 20 heures au Palais Bénédictine à Fécamp.

Les places sont à retirer gratuitement à l’Espace Culturel E.Leclerc Fécamp Saint-Léonard (informations au 02 35 10 98 50).

Palais bénédictine 110, rue Alexandre Le Grand 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime