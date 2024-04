Fécamp Libérée Maison du Patrimoine Fécamp, lundi 8 juillet 2024.

Dans le cadre du 80e anniversaire du Débarquement et de la Libération, Fécamp s’associe aux commémorations internationales.

Il y a 80 ans, Fécamp vivait ses derniers mois d’Occupation. Après bien des malheurs, la ville fut libérée le 2 septembre 1944. Le premier port morutier de France était alors en ruine.

Venez redécouvrir ces instants tragiques lors de cette exposition des fonds d’archives et de photographies du fonds Bergoin.

Exposition ouverte du lundi au jeudi

9h-12h / 13h30-17h30 et le vendredi 9h-12h

Ouverture exceptionnelle le samedi 31 août et dimanche 1er septembre de 14h-18h

Maison du Patrimoine 10 rue des Forts

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

