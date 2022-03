Sortie en mer contée avec la compagnie La Belle Envolée Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Sortie en mer contée avec la compagnie La Belle Envolée Fécamp Tourisme, 13 avril 2022 16:00, Fécamp. 13 avril – 12 octobre, les mercredis Sur place Tarifs : 47€ / Adulte, 32€ / Enfant (6 à 12 ans) et Gratuit (-5 ans) rdv@fecamptourisme.com, https://boutique.fecamptourisme.com/ À bord d’un vieux gréement fécampois, Hélène vous raconte quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp. À bord d’un vieux gréement fécampois, Hélène vous raconte quelques légendes marines et territoriales liées à la côte d’Albâtre et à Fécamp. Hélène Pesquet, conteuse, est fondatrice de la compagnie La Belle Envolée. Du jeu théâtral au service de l’Histoire, des personnes d’hier et d’aujourd’hui, de la littérature, des mots et des écritures, des autrices et auteurs qu’il est bon d’honorer, voici ce qui caractérise cette compagnie. Dates des RDV Plein Air : Mercredi 13 Avril à 16h

Mercredi 11 Mai à 13h

Mercredi 1er Juin à 16h

Mercredi 20 Juillet à 16h

Mercredi 10 Août à 13h

Mercredi 28 Septembre à 16h

Mercredi 12 Octobre à 16h Condition de l’évènement : En cas de mauvaise météo, le rendez-vous sera annulé.

