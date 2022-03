L’œil du photographe avec Annie Gazé de l’Effet Rétro Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

L’œil du photographe avec Annie Gazé de l’Effet Rétro Fécamp Tourisme, 18 avril 2022 09:00, Fécamp. 18 avril – 31 octobre, les lundis Sur place 59€/Personne https://boutique.fecamptourisme.com/, rdv@fecamptourisme.com, 0235288462 Dans cet atelier, Annie partagera avec vous sa passion de la photographie et vous apprendra à capturer les scènes de la vie. Selon Annie, c’est l’œil, l’observation et la sensibilité qui font une belle photo. Elle allie sa passion de la voiture avec celle de la photographie. Toute petite, elle avait un appareil photo à la main (un kodac instamatic 50). Sa seconde passion est de collectionner les rétroviseurs de tous types de voitures anciennes. Elle en a toujours un dans son sac à main ! Dans cet atelier, Annie partagera avec vous sa passion et vous apprendra à capturer les scènes de la vie. Dates des RDV Plein Air : Lundi 18 Avril à 9h00

Lundi 16 Mai à 9h00

Lundi 20 Juin à 9h00

Lundi 18 Juillet à 9h00

Lundi 22 Août à 9h00

Lundi 5 Septembre à 9h00

Lundi 31 Octobre à 9h00 Conditions de l’évènement : Durée 3h00

Rendez-vous à 9h00, lieu variable selon la date.

Prévoir votre appareil photo et/ou téléphone, chaussures adaptées & une tenue adéquate. Fécamp Tourisme Quai Sadi Carnot 76400 Fécamp Seine-Maritime lundi 18 avril – 09h00 à 12h00

lundi 16 mai – 09h00 à 12h00

lundi 20 juin – 09h00 à 12h00

lundi 18 juillet – 09h00 à 12h00

lundi 22 août – 09h00 à 12h00

lundi 5 septembre – 09h00 à 12h00

lundi 31 octobre – 09h00 à 12h00

Détails Heure : 09:00 - 12:00 Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Tourisme Adresse Quai Sadi Carnot Ville Fécamp Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Fécamp Tourisme Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Tourisme Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

L’œil du photographe avec Annie Gazé de l’Effet Rétro Fécamp Tourisme 2022-04-18 was last modified: by L’œil du photographe avec Annie Gazé de l’Effet Rétro Fécamp Tourisme Fécamp Tourisme 18 avril 2022 09:00 Fécamp Fécamp Tourisme Fécamp

Fécamp Seine-Maritime