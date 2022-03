Chantons nos émotions au Nichoir à Goderville avec Pauline Birot – Spécial Enfants Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Pauline Birot, conseillère en fleurs de Bach, vous donne rendez-vous au Nichoir, situé dans une ferme à Goderville. Véritable écrin de verdure, il s'agit d'un lieu idéal pour se ressourcer, se balader mais aussi partir à la découverte de nos émotions ! Au programme, des lectures adaptées à l'âge de vos enfants, un exercice de respiration en lien avec l'histoire du jour, des échauffements vocaux et enfin des extraits de chansons. Pour clôturer cet atelier, un goûter sera proposé à 16h pour les enfants mais aussi leurs parents. L'occasion de présenter l'émotion du jour. Dates des RDV Plein Air : Samedi 9 Avril à 14h00

Le prix comprend : l’animation et le goûter.

Présence des parents non obligatoire.

