Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot Fécamp Tourisme, 30 avril 2022 14:30, Fécamp. 30 avril – 6 août, les samedis Sur place 20€ /Adulte – 12€ /Enfant (6 à 12 ans) – Gratuit (- 5 ans) https://boutique.fecamptourisme.com/, rdv@fecamptourisme.com Touches d’Histoire, vous emmène en visite théâtralisée, d’Yport à la ferme du Clos Corot située à Criquebeuf-en-Caux. Touches d’Histoire, vous emmène en visite théâtralisée, d’Yport à la ferme du Clos Corot située à Criquebeuf-en-Caux. Votre guide s’intéressera à l’histoire d’Yport, cet ancien petit village de pêcheurs devenu une cité balnéaire attirant de nombreux artistes. Les anecdotes et l’humour se mêlent aux contenus historiques pour une visite dynamique, accessible et conviviale. Une dégustation de produits locaux vous sera proposée à la ferme. Dates des RDV Plein Air : Samedi 30 Avril à 14h30

Samedi 28 Mai à 14h30

Samedi 9 Juillet à 14h30

Samedi 6 Août à 14h30 Conditions de l’évènement : Durée de la visite : 2h

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme d’Yport – Rue Alfred Nunes, 76111 Yport.

Nombre minimum de participants : 15, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

Prévoir des chaussures adaptées. Marche dans Yport sur du plat et montée importante pour rejoindre la ferme sur le plateau (2 km).

Le prix comprend : la balade théâtralisée et la dégustation (tartine de confiture ou fromage + 1 verre de cidre).

Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à Yport (commune située à 7km de Fécamp) et le retour à Yport depuis la ferme (retour libre). Fécamp Tourisme Quai Sadi Carnot 76400 Fécamp Seine-Maritime samedi 30 avril – 14h30 à 16h30

samedi 28 mai – 14h30 à 16h30

samedi 9 juillet – 14h30 à 16h30

samedi 6 août – 14h30 à 16h30

Détails Heure : 14:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Tourisme Adresse Quai Sadi Carnot Ville Fécamp Age maximum 99 lieuville Fécamp Tourisme Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Tourisme Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot Fécamp Tourisme 2022-04-30 was last modified: by Balade théâtralisée à Yport / Dégustation à la ferme du Clos Corot Fécamp Tourisme Fécamp Tourisme 30 avril 2022 14:30 Fécamp Fécamp Tourisme Fécamp

Fécamp Seine-Maritime