Accompagnés d'un naturaliste expérimenté, parcourez l'estran à marée basse pour compter les couples d'oiseaux nicheurs des falaises. D'Yport à Grainval et du Chicard à Etigue, les falaises abritent plusieurs espèces d'oiseaux emblématiques. Accompagné d'un naturaliste expérimenté, vous parcourez l'estran à marée basse pour compter les couples d'oiseaux nicheurs des falaises : Goélands, Cormorans, Fulmars, Faucon pèlerin… Les données recueillies seront transmises au Groupe Ornithologique Normand pour intégrer la base de données biodiversité régionale. Un parcours réservé aux personnes en bonnes conditions de motricité. Marche sur les rochers glissants recouverts d'algues. Dates des RDV Plein Air : Dimanche 29 Mai 2022 à 15h30 d'Yport à Grainval (6.5 km – 3h30)

Dimanche 5 Juin 2022 à 18h30 d’Yport à Etigue (7.3 km – 4h) Conditions de l’évènement : Durée 3h30 à 4h00.

À partir de 12 ans.

Le rendez-vous est fixé devant le casino d’Yport.

Prévoir une tenue & chaussures adaptées à la marche et ne craignant pas l’eau de mer.

Déroulé de la visite : départ depuis Yport, trajet sur l’estran rocheux à marée basse jusqu’à Grainval, et retour par le sentier littoral. Réservation sur :

Réservation sur https://boutique.fecamptourisme.com/ , ou par e-mail : rdv@fecamptourisme.com

ou en direct au comptoir de l'Office de Tourisme de Fécamp

dimanche 5 juin – 18h30 à 22h30

