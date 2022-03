Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine Fécamp Tourisme, 20 avril 2022 09:00, Fécamp. 20 avril – 19 octobre Sur place 25€ /Adulte – 15€/Enfant (6 à 12 ans) – Gratuit (- 5 ans) https://boutique.fecamptourisme.com/, rdv@fecamptourisme.com, 0235288462 Sandrine Laurent vous emmène pour une balade multi- sensorielle interactive et ludique sur les pas de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit. Sandrine Laurent vous emmène pour une balade multi- sensorielle interactive et ludique sur les pas de Sissi à Sassetot-le-Mauconduit. Avec votre corps, vous allez expérimenter, grâce à des objets insolites, le patrimoine qui vous entoure. Sandrine devient alors pilote de jeux sensoriels pour apporter un regard décalé sur notre patrimoine, créer la surprise et l’émerveillement. Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter… pour vous offrir une immersion totale et un regard neuf sur notre patrimoine. Les thèmes abordés seront l’architecture balnéaire, l’impressionnisme, la mode des bains de mer et Sissi. Dates des RDV Plein Air : Mercredi 27 Avril à 9h00

Mercredi 25 Mai à 14h00

Samedi 25 Juin à 9h00

Samedi 23 Juillet à 9h00

Samedi 20 Août à 14h00

Samedi 10 Septembre à 14h00

Mercredi 19 Octobre à 14h00 Condition de l’évènement : Durée de la visite : 3h00

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit.

Nombre minimum de participants : 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

Prévoir des chaussures adaptées. Dénivelé important à prévoir 1h30 de marche et 1h30 d’animation.

Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à Sassetot-le- Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp). Fécamp Tourisme Quai Sadi Carnot 76400 Fécamp Seine-Maritime mercredi 20 avril – 09h00 à 12h00

mercredi 25 mai – 14h00 à 17h00

samedi 25 juin – 09h00 à 12h00

samedi 23 juillet – 09h00 à 12h00

samedi 20 août – 14h00 à 17h00

samedi 10 septembre – 14h00 à 17h00

mercredi 19 octobre – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Tourisme Adresse Quai Sadi Carnot Ville Fécamp Age maximum 99 lieuville Fécamp Tourisme Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Tourisme Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine Fécamp Tourisme 2022-04-20 was last modified: by Balade sensorielle sur les pas de Sissi avec Sandrine Pérégrine Fécamp Tourisme Fécamp Tourisme 20 avril 2022 09:00 Fécamp Fécamp Tourisme Fécamp

Fécamp Seine-Maritime