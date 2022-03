Balade « Impressions littéraires » avec Sandrine pérégrine Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Balade « Impressions littéraires » avec Sandrine pérégrine Fécamp Tourisme, 6 avril 2022 14:00, Fécamp. 6 avril – 1 octobre Sur place 25€ /Adulte – 15€ /Enfant (6 à 12 ans) – Gratuit (- 5 ans) https://boutique.fecamptourisme.com/, rdv@fecamptourisme.com, 0235288462 Sandrine Laurent vous emmène pour une balade où ses mots vous guideront pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer avec vos sens. Sandrine Laurent vous emmène pour une balade où ses mots vous guideront pour éveiller vos émotions, aiguiser votre regard, jouer avec vos sens. À la manière des impressionnistes on griffonne des mots, des phrases, des sensations, des impressions… On joue avec les mots ! Parfois la balade est ponctuée de lectures de textes des enfants du pays ou de rencontres insolites. On marque une pause pour observer le paysage, on écoute. Munis de votre carnet, sur la côte, prenez le temps de capter un instant, l’écoute de la nature guidera vos mots. Dates des RDV Plein Air : Mercredi 6 Avril à 14h00

Mercredi 18 Mai à 14h00

Mercredi 8 Juin à 9h00

Mercredi 27 Juillet à 9h00

Mercredi 24 Août à 14h00

Mercredi 21 Septembre à 14h00

Samedi 1 Octobre à 14h00 Conditions de l’évènement : Durée 3h00

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Sassetot-le-Mauconduit.

Nombre minimum de participants : 10, en dessous la balade ne pourra pas avoir lieu.

Prévoir des chaussures adaptées dénivelé important : 1h30 de marche et 1h30 d’animation, prévoir un stylo.

Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à Sassetot-le- Mauconduit (commune située à 14km de Fécamp). Fécamp Tourisme Quai Sadi Carnot 76400 Fécamp Seine-Maritime mercredi 6 avril – 14h00 à 17h00

mercredi 18 mai – 14h00 à 17h00

mercredi 8 juin – 09h00 à 12h00

mercredi 27 juillet – 09h00 à 12h00

mercredi 24 août – 14h00 à 17h00

mercredi 21 septembre – 14h00 à 17h00

samedi 1er octobre – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Tourisme Adresse Quai Sadi Carnot Ville Fécamp Age maximum 99 lieuville Fécamp Tourisme Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Tourisme Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Balade « Impressions littéraires » avec Sandrine pérégrine Fécamp Tourisme 2022-04-06 was last modified: by Balade « Impressions littéraires » avec Sandrine pérégrine Fécamp Tourisme Fécamp Tourisme 6 avril 2022 14:00 Fécamp Fécamp Tourisme Fécamp

Fécamp Seine-Maritime