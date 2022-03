Atelier Peinture avec Sophie Justet Fécamp Tourisme Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Atelier Peinture avec Sophie Justet Fécamp Tourisme, 27 avril 2022 10:00, Fécamp. 27 avril – 26 octobre, les mercredis Sur place 55€ / Adulte rdv@fecamptourisme.com, https://boutique.fecamptourisme.com Sophie Justet, artiste paysagiste normande, vous propose de partir pendant 4 heures vous mettre dans la peau des impressionnistes et réaliser une oeuvre peinte en extérieur. Une peinture « de plein air » est, le plus souvent, peinte « sur le motif » : une œuvre peinte à l’extérieur, dans la nature, devant le sujet (souvent un paysage) comme l’ont fait les pré-impressionnistes et les impressionnistes, avec leur matériel (châssis entoilé et chevalet de campagne). Sophie Justet, artiste paysagiste normande, vous propose de partir pendant 4 heures à la recherche de ce motif. Bonne ambiance garantie et débutants acceptés. Dates des RDV Plein Air : Mercredi 27 Avril à 10h

Mercredi 11 Mai à 10h

Mercredi 15 Juin à 10h

Mercredi 20 Juillet à 14h

Mercredi 17 Août à 14h

Mercredi 14 Septembre à 10h

Mercredi 26 Octobre à 10h Conditions de l’évènement : Durée 4h.

Atelier réservé aux adultes

Le prix comprend : l’animation et tout le matériel nécessaire de peinture.

Prévoir une tenue adéquate.

Lieu de rendez-vous variable selon la date (Office de Tourisme ou directement à l’atelier situé Rue Bailly à Fécamp).

En cas de mauvaise météo, le rendez-vous pourra être maintenu à l’atelier. Fécamp Tourisme Quai Sadi Carnot 76400 Fécamp Seine-Maritime mercredi 27 avril – 10h00 à 14h00

mercredi 11 mai – 10h00 à 14h00

mercredi 15 juin – 10h00 à 14h00

mercredi 20 juillet – 14h00 à 18h00

mercredi 17 août – 14h00 à 18h00

mercredi 14 septembre – 10h00 à 14h00

mercredi 26 octobre – 10h00 à 14h00

