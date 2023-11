Les 4 Saisons & Gloria De Vivaldi Prague Abbaye de la Trinité Catégories d’Évènement: Fécamp

Les 4 Saisons & Gloria De Vivaldi Prague
Abbaye de la Trinité, 18 novembre 2023, FÉCAMP.

Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 16:00. Tarif : 35.2 à 42.9 euros.

En chaque Tchèque , un musicien…Encore une fois, l'ensemble de Prague, composé de 40 artistes, impressionne par sa précision, sa vivacité, son unité et surtout sa joie de jouer ; ce qui rend humain la beauté de la Musique….SURPRENANT et EBLOUISSANT !!!…

Abbaye de la Trinité
FÉCAMP
Rue de la Fontaine
Seine-Maritime

Catégories d'Évènement: Fécamp, Seine-Maritime

Lieu Abbaye de la Trinité
Adresse Rue de la Fontaine
Ville FÉCAMP
Departement Seine-Maritime

