Soirée Grand Conte Africain – Strasbourg FEC, 25 mai 2023, Strasbourg. Soirée Grand Conte Africain – Strasbourg Jeudi 25 mai, 18h30 FEC Entrée libre dans la limite des places disponibles et don libre sur place LA TERRE ROUGE

Soirée grand conte africain

25 mai 2023 FEC

17 place Saint-Etienne

67000 Strasbourg

18h30 – 20h30

salle Léon XIII LE CCFD TERRE SOLIDAIRE ALSACE

ET

COLECOSOL GRAND EST

vous invite à découvrir la folle aventure de la cigogne au pays de la terre rouge Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

FEC 17 place saint Etienne, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T20:30:00+02:00

2023-05-25T18:30:00+02:00 – 2023-05-25T20:30:00+02:00 commerce équitable solidarité Marie-Luz Philippe Colecosol, Nina Hauchard CCFD

