Le mercredi 15 mars 2023

de 20h00 à 22h00

Accès concert : 13 EUR

Retrouvez Febueder en co-plateau avec New Ways Ahead pour une première aux Disquaires ! Febueder Febueder jouera en direct aux Disquaires, à Paris, le 15 mars. Ce concert fait partie de leur tournée européenne pour la promotion de leur nouvel album ‘Follow The Colonnade’. New Ways Ahead Dans une volonté de ne restreindre ni ses sources d’inspiration ni ses envies créatrices, New Ways Ahead s’autorise à piocher dans les sonorités de la guitare folk comme dans les chœurs entraînants des chants de marins, empruntant des ambiances planantes et oniriques à l’électro ou au post-rock, ce tout constituant son univers singulier. Au programme : des compositions originales allant de la douce ballade acoustique à des morceaux rock percutants ! L’unité artistique s’y dessine dans les harmonies entre les deux voix et les thèmes abordés : voyage, nature, errance et quête de soi donnant autant de fil à retordre que d’espoirs. Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

