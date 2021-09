La Couture-Boussey Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey Eure, La Couture-Boussey Feathers Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey Catégories d’évènement: Eure

le vendredi 22 octobre à 19:30

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Évreux et Le Musée des instruments à vent vous convient à un concert d’élèves du Conservatoire, initié par Nicolas Krbanjevic, professeur de percussions au sein de cet établissement. Ce concert « Feathers » tient son nom du titre de la pièce originale composée par Ivana Kuljerić Bilić, percussioniste, joueuse de marimba et compositrice, pour le Conservatoire d’Évreux en 2020. Cette pièce a été écrite pour flûte traversière, saxophone soprano, harpe, piano et percussion. Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit, sur réservation

Concert du Conservatoire à Rayonnement Départemental d'Évreux
Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey
2, rue d'Ivry – 27750 La Couture-Boussey

2021-10-22T19:30:00 2021-10-22T21:00:00

