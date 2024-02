FEAT DE CHOEURS Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, mardi 20 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 19h30 à 20h30

Le mardi 20 février 2024

de 19h30 à 20h30

.Public adultes. payant

Tarifs : 17€/15€ TR

Les 20 et 22 février prochains, les choeurs Stabcats et Bomokeurs vont vous transporter lors de soirées musicales en co-plateau dynamiques et surprenantes.

Les Stabcats, avec leur répertoire éclectique allant de Beyoncé à System of a Down, en passant par Bruno Mars, Queen et Sia, promettent une performance vibrante. Attendez-vous à de l’énergie pure, des corps rythmés, des solos impressionnants et même du beatbox, le tout formant un spectacle qui bouscule les codes.

Les Bomokeurs, quant à eux, apportent une touche colorée et passionnée. Ces 30 chanteurs expérimentés et leur talentueuse cheffe de chœur, Angélique de Bellefon, vous feront découvrir une chorale qui navigue entre variété et gospel. Ils vous promettent une expérience chorale réinventée, pleine de joie et d’émotions.

On a hâte de vous y voir !

Les 20 & 22 février 2024 à 19h30

Avec la chorale Bomokeurs et Stabcats

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/feat-de-choeur-chorale-bomokeurs/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.facebook.com/ebeaujon https://www.helloasso.com/associations/bomokeurs

© Bomokeurs Feat de choeurs, les 20 & 22 février à 19h30, par Bomokeur – Centre Paris Anim’ Espace Beaujon