FEAST · Kamilė Gudmonaitė Le Carreau du Temple Paris, lundi 12 février 2024.

Le mardi 13 février 2024

de 19h00 à 20h00

Le lundi 12 février 2024

de 19h00 à 20h00

.Tout public. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

Le public et les interprètes, porteurs.euses de handicap, sont assis côte à côté et partagent un moment d’une rare intensité.

Le spectacle

Pièce créée avec des personnes porteuses de handicap, FEAST voit son thème central – celui du handicap – s’effacer aux yeux de l’équipe artistique et du public. Apparaissent finalement sur scène les personnes les plus autonomes et les plus libres célébrant leur propre naissance, existence et vie.

Kamilé Gudmonaité a créé la pièce en Lituanie, pays où selon les statistiques officielles les personnes handicapées représentent 9 % de la population, et où la majorité des personnes valides déclarent fermement qu’il n’y a pas du tout de personnes porteuses de handicap en Lituanie.

Selon la jeune metteuse en scène, le handicap est souvent dissimulé dans la sphère sociale. Par une proximité ente le public et la scène du théâtre, le handicap est analysé et évoqué par les premiers concernés afin d’en améliorer sa compréhension. Les artistes tentent de mettre à nu le concept de normalité et de remettre en question la possibilité d’une diversité dans l’existence, les sensations et les expériences humaines.

Spectacle en lituanien surtitré en français / Spectacle présenté pour la première fois en France

La programmation du spectacle FEAST au Festival Everybody 2024 a été subventionnée par le Lithuanian Council for Culture.

