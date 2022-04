Fearless Culture Festival Rocher de Palmer, 16 avril 2022, Cenon.

Fearless Culture Festival

Rocher de Palmer, le samedi 16 avril à 20:00

Après deux années sans pour cause de pandémie, le Fearless Culture Festival revient pour sa 3ème édition. L’association étudiante du même nom travaille, en complément des actions artistiques et sportives qu’elle porte tout au long de l’année, à sensibiliser le public à la cause des demandeurs d’asile. Pour cette édition au Rocher, la soirée démarre avec un temps d’exposition des créations de réfugié.e.s, réalisées dans le cadre d’ateliers de street art menés par l’association en partenariat avec la Centre d’Accueil pour les Demandeurs d’Asile (CADA de Bègles). Puis place à la musique avec un plateau de 4 artistes invités sensibles aux conditions d’accueil des réfugiés : Olivia Orson, chanteuse de soul RnB, The Odds, groupe rock franco britannique, Tom Vilain et Tracy et Alan, collectif aux reprises folk.

EN SAVOIR PLUS

Tarif unique : 10€

Curiosité, tolérance et partage sont dans l’ADN de ce jeune festival musical, dont les recettes sont utilisées pour favoriser l’intégration des demandeurs d’asile.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T22:00:00