FEAR : Lecture Scénique Goethe-Institut Paris, 14 mars 2022, Paris.

FEAR : Lecture Scénique

Goethe-Institut Paris, le lundi 14 mars à 20:00

Falk Richter compte parmi les plus grands dramaturges contemporains. Sa pièce Fear, récemment traduite en français par Anne Monfort, sera lue pour la première fois en France. L’intrigue se déroule en 2015 en Allemagne. La peur y taraude les esprits : peur de l’étranger, peur de disparaître, de s’anéantir, d’être dupé·e et abandonné·e par les politiques et les médias. Peur panique d’être terrorisé·e par des minorités qui revendiquent les mêmes droits et de perdre ses propres privilèges. L’auteur s’attaque aux monstres que ces peurs engendrent. Acteur et metteur en scène d’origine italienne, Salvino Raco travaille à l’international. Ses œuvres ont été présentées notamment à la Biennale de Venise et au théâtre expérimental La MaMa à New York.

Entrée libre, les passe vaccinal sera exigé

Falk Richter compte parmi les plus grands dramaturges contemporains. Sa pièce Fear, récemment traduite en français par Anne Monfort, sera lue pour la première fois en France.

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T20:00:00 2022-03-14T22:00:00