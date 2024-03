FEAR FACTORY Le Forum – La Grande Salle Vaureal, mercredi 12 juin 2024.

Placement libre Assis-debout. Places assises non garanties.On ne peut pas sous-estimer la taille de l’empreinte de la botte Fear Factory sur le cou du heavy metal. Avec des albums influents aux hymnes dévastateurs depuis plus de 30 ans, Fear Factory est largement reconnu comme étant à la fois crucial et innovant dans les cercles de metal extrême. Fear Factory a perfectionné un mélange explosif de riffs staccato, de batterie teintée industrielle, de fioritures électroniques et d’une dichotomie crier/chanter, qui sont tous devenus des incontournables de la musique heavy, depuis que le groupe a fait son apparition à Los Angeles.L’œuvre de Fear Factory a une portée cinématographique ; des paysages sonores, faisant écho aux futurs post-apocalyptiques dystopiques trouvés dans la littérature et les films classiques de science-fiction, de Ray Bradbury à Blade Runner. « Agression Continuum » sorti en 2021, dixième album studio du groupe, est le point culminant de trois décennies de chansons, de performances et de concepts de narration avant-gardistes inoubliables, tout en relançant simultanément Fear Factory sur une nouvelle voie brillante et imprévisible.Des chansons comme « Recode », « Distruptor » et « Purity » offrent des riffs et des concepts forts. Fear Factory reste la bande-son des temps incertains à venir.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95