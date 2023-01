FÉ EN CONCERT Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas Saint-Étienne-de-Gourgas Catégories d’Évènement: Hérault

FÉ EN CONCERT Saint-Étienne-de-Gourgas, 20 janvier 2023

Hérault Saint-Étienne-de-Gourgas La Fé exprime ses tendresses et ses peurs, avec des compos pleines d’amour, de poils, de désir et d’imaginaire. Dans son premier album “CHANSONS DE BOUCHE à OREILLES”, elle parle de ce qui nous touche, une poésie du quotidien à l’humeur vagabonde. Elle sillonne les chemins avec sa guitare pour partager avec vous un moment fort au bord de l’intime, passant du rire aux larmes avec dérision et finesse”.

Concert à 20h30 et repas sur réservation vers 19h (0748615041)

