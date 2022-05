FʐTE DES SPORTS POPULAIRES Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Quirin

FʐTE DES SPORTS POPULAIRES Saint-Quirin, 4 juin 2022, Saint-Quirin. FʐTE DES SPORTS POPULAIRES Saint-Quirin

2022-06-04 07:30:00 – 2022-06-04 22:00:00

Saint-Quirin Moselle Saint-Quirin Le club vosgien de Saint-Quirin organise la première fête des sports populaires ! Au programme : de la course à pied, de la randonnée, de la randonnée canine et du VTT !!! Tous les départs se feront depuis le stade de Saint-Quirin. clubvosgien.stquirin@gmail.com +33 7 81 13 62 67 Saint-Quirin

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Quirin Autres Lieu Saint-Quirin Adresse Ville Saint-Quirin lieuville Saint-Quirin Departement Moselle

Saint-Quirin Saint-Quirin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quirin/

FʐTE DES SPORTS POPULAIRES Saint-Quirin 2022-06-04 was last modified: by FʐTE DES SPORTS POPULAIRES Saint-Quirin Saint-Quirin 4 juin 2022 Moselle Saint-Quirin

Saint-Quirin Moselle