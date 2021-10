#FDS2021 Petites histoires de l’hygiène hospitalière CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie, 5 octobre 2021, Rennes.

Alors qu’une pandémie mondiale impacte nos sociétés depuis des mois, les gestes barrières et l’hygiène reviennent sur le devant de la scène. A travers quelques courtes et spectaculaires histoires, nous retracerons ensemble la naissance de l’antisepsie, de l’asepsie et de la bactériologie. Un temps de discussion permettra d’échanger sur le sujet et de confronter pratiques et points de vue.

Entrée libre

Naissance et développement d’une science: l’hygiène

CHU Rennes – Hôpital Pontchaillou – centre de cardiologie pneumologie Rue Henri le Guilloux Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T20:00:00