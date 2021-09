Rennes Maison des sciences de l'homme en Bretagne Ille-et-Vilaine, Rennes #FDS2021 Le lait et le fromage (MSH Bretagne) Maison des sciences de l’homme en Bretagne Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Maison des sciences de l’homme en Bretagne, le mardi 5 octobre à 09:30

Dans le cadre de la Fête de la science et plus particulièrement en lien avec le projet Lait’ages impliquant des chercheurs du CREAAH et de TEMOS, la MSH Bretagne organise plusieurs événements. A travers des parcours culturels, sensoriels et ludiques, découvrez l’histoire du laitage en s’imergeant dans l’époque gauloise et romaine !

Gratuit / Réservation jusqu’au 30 septembre 2021

Animation ouverte aux scolaires à partir du collège et aux étudiants Maison des sciences de l’homme en Bretagne 2 avenue Gaston Berger, 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine

2021-10-05T09:30:00 2021-10-05T16:30:00

