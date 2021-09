Rennes Les Champs Libres Ille-et-Vilaine, Rennes #FDS2021 L’art et la matière. A la découverte sensible et tactile du métier d’archéologue Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cette animation propose une découverte ludique de l’archéologie, à destination des enfants et élèves malvoyants. Les matières et objets archéologique seront abordés par le toucher et l’ouïe, dans 5 ateliers, à la découverte de l’étude des sols fouillés, des poteries, des pierre taillées et polies et des restes d’animaux… Dans le cadre de la Fête de la science 2021 à Rennes, la délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS propose deux parcours sensoriels de découvertes scientifiques adaptés aux enfants déficients visuels. Les scientifiques y présenteront des activités stimulant le toucher, l’odorat, l’ouïe et la proprioception, dans les domaines de l’archéologie, la biologie, la chimie, la physique et les mathématiques. De plus, une rencontre avec une doctorante devenue aveugle permettra aux jeunes d’échanger sur les réalités quotidiennes du travail de scientifique, en situation de handicap visuel. Rendre la science accessible au plus grand nombre et sensibiliser sur le thème du handicap au travail dans le monde de l’Enseignement supérieur et de la recherche, tels sont les objectifs de cette initiative.

