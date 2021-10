Acigné Centre des loisirs Arc-en-ciel Acigné, Ille-et-Vilaine #FDS2021 La science en son et lumière Centre des loisirs Arc-en-ciel Acigné Catégories d’évènement: Acigné

Décomposer la lumière, créer un instrument de musique à l’aide de bambous, découvrir des instruments anciens en les manipulant… Cette animation va permettre aux enfants du centre des loisirs de faire des sciences en s’amusant. _Organisé par la Maison pour la science et les collections universitaires._

Faire des sciences tout en s’amusant avec les intervenants Julie Priser, Ronan Lefort et Gaëlle Cadéro Centre des loisirs Arc-en-ciel Acigné Acigné Ille-et-Vilaine

