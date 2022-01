Fdlm Winter Show Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Fdlm Winter Show Landunvez, 26 février 2022, Landunvez. Fdlm Winter Show Salle Le Triskell Bourg Landunvez

2022-02-26 19:00:00 – 2022-02-27 02:00:00 Salle Le Triskell Bourg

Landunvez Finistère Landunvez Première édition du FDLM Winter Show , concert rock’nroll’ de groupe locaux avec Kmodo de Douarnenez, Working Class Zero, Blown, Spernot de Brest et Dj. prog.festivaldelamer@gmail.com https://www.facebook.com/festivaldelamer Première édition du FDLM Winter Show , concert rock’nroll’ de groupe locaux avec Kmodo de Douarnenez, Working Class Zero, Blown, Spernot de Brest et Dj. Salle Le Triskell Bourg Landunvez

dernière mise à jour : 2022-01-18 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse Salle Le Triskell Bourg Ville Landunvez lieuville Salle Le Triskell Bourg Landunvez

Landunvez Landunvez https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landunvez/