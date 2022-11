Temps d’échanges au FCP FCP Lille Catégories d’évènement: Lille

Temps d'échanges au FCP 5 et 20 décembre FCP échanges entre parents et le FCP FCP 71 rue du Général Anne de la Bourdonnaye, 59000 Lille Bois-Blancs Lille 59130 Nord Hauts-de-France

09 77 00 02 39 Le FCP vous propose des temps d’échanges et de convivialités entre parents les lundi 5 décembre et mardi 20 décembre de 14h à 16h.

Rendez-vous au local du FCP situé au 71 rue du Général Anne de la Bourdonnaye. Infos complémentaires au 07 50 59 04 66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-05T14:00:00+01:00

2022-12-20T16:00:00+01:00

