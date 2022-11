Ateliers d’aide à l’utilisation à Pronote, EduConnect et ENT FCP Lille Catégories d’évènement: Lille

09 77 00 02 39 Le FCP des Bois-Blancs avec Emmaüs Connect, vous propose des atelliers pour l’utilisation de Pronote, ENT et EduConnect.

Voici le programme : lundi 5 décembre de 9h à 11h30 : EduConnect et ENT. vendredi 9 décembre de 9h à 11h30 : Pronote (pour se préparer au collège). lundi 12 décembre de 9h à 11h30 : temps d’échange sur l’utilisation du numérique de vos enfants (temps d’écran, cyberharcélement, contenus choquants, mauvaises rencontres, contrôle parental et fake news). Des parcours d’initiation à l’ordinateur sont également prévus vendredi 25 nov., lundi 28 nov. et vendredi 2 déc. de 9h à 11h. FCP des Bois-Blancs

71 rue du Général Anne de la Bourdonnaye 59000 Lille infos complémentaires au 09 77 00 02 39

