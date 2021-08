FCC- Handicap et inclusion Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6, 7 juillet 2022, Paris.

FCC- Handicap et inclusion

du jeudi 7 juillet 2022 au vendredi 8 juillet 2022 à Maison des Initiatives Etudiantes, Labo 6

Venez rencontrer et échanger, pendant deux jours, avec d’autres volontaires en service civique sur les notions de handicap et d’inclusion. Qu’est ce qui constitue un handicap, quels sont les enjeux liés à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société? A travers des jeux, des mises en situation et des débats, venez apprendre, échanger, exprimer et confronter vos opinions sur ces thématiques pour élargir vos horizons. Objectifs : – Questionner les représentations sur le handicap – S’interroger sur les enjeux sociaux liés à la question du handicap – Découvrir et échanger sur la thématique de l’inclusion déroulé : jour 1 – Volontariat et engagement – Le service civique (origine, contexte, objectifs, modalités) – Questionnons nos représentations sur le handicap Jour 2 – Les différents types de handicap – Handicap et discrimination – Inclusion et handicap Pour vous inscire, suivez ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-handicap-et-inclusion-juillet-2022](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-handicap-et-inclusion-juillet-2022)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-handicap-et-inclusion-juillet-2022)

Sur inscription; 100 euros la formation

Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 76bis rue de Rennes, Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris



