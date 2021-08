FCC- Genre et Inégalités Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6, 8 mars 2022, Paris.

FCC- Genre et Inégalités

du mardi 8 mars 2022 au mercredi 9 mars 2022 à Maison des Initiatives Etudiantes, Labo 6

Qu’est-ce que le genre et quelle influence cette notion a-t-elle dans nos société ? Comment déconstruire et lutter contre les discriminations liées au genre ? A travers des jeux et des débats, venez apprendre, échanger, exprimer et confronter vos opinions sur ces thématiques pour élargir vos horizons. Objectifs : – Questionner les représentations sur le genre – Appréhender l’influence des questions de genre en France et dans le monde – Appréhender les mécanismes de discriminations Déroulé : jour 1 – Volontariat et engagement – Le service civique (origine, contexte, objectifs, modalités) – Questionnons nos représentations Jour 2 – Discriminations et préjugés – Inégalités et discriminations liées au genre – Découvrir et faire émerger des moyens d’actions et initiatives citoyennes et solidaires Pour vous inscrire, suivez ce lien : [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-genre-et-inegalites-mars-2022](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-genre-et-inegalites-mars-2022)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-genre-et-inegalites-mars-2022) En cas de difficultés ou de question, contactez Marion à [[dir.peda@starting-block.org](mailto:dir.peda@starting-block.org)](mailto:dir.peda@starting-block.org)

sur inscription; 100 euros la formation

A travers des jeux et des débats, venez apprendre, échanger, exprimer et confronter vos opinions sur ces thématiques pour élargir vos horizons.

Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 76bis rue de Rennes, Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T09:30:00 2022-03-08T17:30:00;2022-03-09T09:30:00 2022-03-09T17:30:00