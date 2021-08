Paris Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 Paris FCC- Développement durable : eau et agriculture Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 3 mai 2022 au mercredi 4 mai 2022 à Maison des Initiatives Etudiantes, Labo 6

Que sont les Objectifs du Développement Durable ? Quels sont les défis à venir concernant l’accès à une eau et une alimentation de qualité ? A travers des jeux, des mises en situation et des débats, venez apprendre, échanger, exprimer et confronter vos opinions sur ces thématiques pour élargir vos horizons. Les objectifs de la formation : Découvrir les Objectifs de Développement Durable Se questionner sur les enjeux humains et écologiques du développement durable Interroger sa place en tant que citoyen dans ce processus de transition durable Tarifs : 100 euros les 2 jours de formation Inscriptions : Pour vous inscrire, suivez le lien ci-dessous [[https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-mai-2022](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-mai-2022)](https://www.helloasso.com/associations/starting-block/evenements/fcc-developpement-durable-eau-et-agriculture-mai-2022) En cas de difficulté, vous pouvez joindre Marion à [[dir.peda@starting-block.org](mailto:dir.peda@starting-block.org)](mailto:dir.peda@starting-block.org) A travers des jeux, des mises en situation et des débats, venez apprendre, échanger, exprimer et confronter vos opinions sur ces thématiques pour élargir vos horizons. Maison des Initiatives Etudiantes,Labo 6 76bis rue de Rennes, Paris Paris Paris 6e Arrondissement Paris

