Mercredi 05 avril 2023 à 22h00

FC BARCELONE / REAL MADRID CF

Coupe du Roi - Saison 2022/2023

Au Camp Nou



CATEGORIES :

Catégorie VIP Balcony Gol :

– Sièges rembourrés situés au balcon du 2ème gradin (file 0), en virage.

– Accès exclusif au lounge "Sala Berlin" pour une hospitalité complète à partir d’1h30 avant le match, à la mi-temps et 30 minutes après le match.

Catégorie Premium : Tribune latérale centrale, 1er et 2ème gradins (zone marron sur le plan)

Catégorie 1 : Corner, 1er et 2ème gradins (zone bleue sur le plan)

Catégorie 2 : Tribune latérale 3ème gradin (zone verte sur le plan)

Catégorie 3 : Virage, 1er et 2ème gradins (zone rose sur le plan)

Catégorie 4 : Virage-corner, 3ème gradin inférieur (zone rouge sur le plan)

Catégorie 5 : Virage-corner, 3ème gradin supérieur (zone jaune sur le plan)



Le placement est garanti au minimum par paires. Pour les réservations plus nombreuses, nous ferons le maximum pour placer ensemble les participants, sous réserve de disponibilité.



REMISE DES BILLETS :

Attention, lors de l’achat de ce match vous recevrez une contremarque qui ne permet pas l’accès au stade.

Les billets d’accès aux matchs seront envoyés par e-mail sous forme de e-ticket, au plus tard 48h avant le coup d’envoi.

En cas de report et/ou changement d’horaire les billets restent valables pour la nouvelle date.



Les prix comprennent :

– Frais de gestion

– Frais de distribution

– Frais d’émission des billets

Le billet d’accès direct à l’enceinte, ne comprenant pas les frais détaillés ci-dessus, aura une valeur faciale différente du billet acheté dans notre réseau. La valeur indicative sur le billet peut évoluer en fonction des politiques tarifaires des organisateurs, au moment de l’édition des billets à l’approche de l’évènement.



Téléphone d’assistance : 0034 600 042 580