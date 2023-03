Fayencez-Vous ! Digoin Digoin Catégories d’Évènement: Digoin

Saône-et-Loire

Fayencez-Vous !, 2 juin 2023, Digoin Digoin. Fayencez-Vous ! 7, rue Nationale Digoin Saône-et-Loire

2023-06-02 – 2023-06-04 Digoin

Saône-et-Loire Digoin On a tous quelque chose en nous … Du Grand Charolais, un bol à pois, une assiette fleurie, un vase Art Déco, un saladier qui nous émeut pour le souvenir qu’il nous évoque ou un moutardier que l’on conserve précieusement pour sa rareté…

Avis aux amateurs de seconde main, aux chineurs passionnés, aux fans de LifeStyle, Fayencez-Vous ! c’est le rendez-vous des amoureux de la céramique et du savoir-faire français avec au programme : – des rencontres exclusives

– la conférence « Rétro-céramique » donnera la parole à d’anciens ouvriers et aux dirigeants de lieux de production

– la brocante #DigoinAddict, première brocante 100% céramique en France

– La séance dédicace d’un ouvrage dédié à la Faïence de Digoin

– Une visite spéciale « vie des ouvriers » Et bien d’autres moments forts ! Entre émotion, nostalgie et passion, venez découvrir le coeur de la vallée de la céramique en Grand Charolais. De Digoin à Charolles en passant par Paray le Monial, la céramique c’est plus de deux siècles d’histoire qui ont façonné les femmes et les hommes du territoire. tourisme@legrandcharolais.fr +33 3 85 53 00 81 https://tourisme.legrandcharolais.fr/ Digoin

