Fête Nationale Faye-sur-Ardin, 14 juillet 2023, Faye-sur-Ardin.

Faye-sur-Ardin,Deux-Sèvres

La commune organise un repas pour le 14 Juillet, qui débutera à

12 h 15. Les inscriptions sont à faire avant mercredi 5 juillet

auprès de M. Macouin au 05.49.04.31.30 (prix : 12 €, gratuit pour les moins de

11 ans).

Un match de football toutes générations aura lieu le matin. L’après-midi, des

animations diverses seront proposées..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The commune is organizing a meal for July 14th, starting at

12 h 15. Registrations must be made before Wednesday July 5

with Mr. Macouin on 05.49.04.31.30 (price: 12 ?, free for children under

11 years old).

A soccer match for all generations will take place in the morning. In the afternoon

will be offered.

La comuna organiza una comida para el 14 de julio, a partir de las

12 h 15. Se ruega inscribirse antes del miércoles 5 de julio

con el Sr. Macouin en el 05.49.04.31.30 (coste: 12 euros, gratis para menores de

11 años).

Por la mañana tendrá lugar un partido de fútbol para todas las generaciones. Por la tarde

se ofrecerán

Die Gemeinde organisiert ein Essen für den 14. Juli, das um

12 h 15. Die Anmeldungen müssen bis Mittwoch, den 5. Juli erfolgen

bei Herrn Macouin unter 05.49.04.31.30 (Preis: 12 ?, kostenlos für Kinder unter 11 Jahren)

11 Jahre).

Am Vormittag findet ein Fußballspiel für alle Generationen statt. Am Nachmittag gibt es

verschiedene Animationen werden angeboten.

Mise à jour le 2023-07-03 par CC Val de Gâtine