FAYE LA FETE Faye-la-Vineuse, 14 août 2022, Faye-la-Vineuse.

2022-08-14 09:00:00 – 2022-08-14 23:45:00

Faye-la-Vineuse Indre-et-Loire Faye-la-Vineuse

La traditionnelle fête de village de Faye-la-Vineuse rassemble des peintres, des artisans d’art et de bouche, et un grand vide-grenier dans le cœur du village. Avec des visites guidées de la Collégiale Saint Georges (XIIe siècle), 3 concerts gratuits (à midi et le soir), les ateliers ouverts des artistes du Collectif Mnémosyne&Zeus, de la restauration et des buvettes sur place, c’est une journée de fête familiale complète dans les ruelles de ce charmant village.

fayelafete37@orenge.fr +33 6 28 77 66 89

Sauvaigo

Faye-la-Vineuse

