Soirée d’ouverture à la petit’pause, concert : Rose Mango à Faycelles Faycelles Catégories d’Évènement: Faycelles

Lot

Soirée d’ouverture à la petit’pause, concert : Rose Mango à Faycelles, 22 avril 2023, Faycelles . Faycelles ,Lot , Soirée d’ouverture à la petit’pause, concert : Rose Mango à Faycelles la Petit’ Pause Faycelles Lot

2023-04-22 – 2023-04-22 Faycelles

Lot . Apéro avec la banda de Faycelles à partir de 19h suivi de Rose Mango (ex Synesia)

Restauration sur place. Rose mango délivre une pop française électrique pleine d’énergie. C’est un dialogue musical éclaboussé d’émotions et de couleurs. Le groupe puise son inspiration dans les mélopées planantes de Portishead, l’énergie de Deluxe et le groove de Hiatus Kaiyote. Les textes emprunts de « solastalgie », sont engagés, usent de métaphores pour dépeindre les angoisses et les espoirs qui vallonnent nos époques. +33 7 70 27 84 00 la petit’ pause

Faycelles

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Faycelles, Lot Autres Lieu Faycelles Adresse la Petit' Pause Faycelles Lot Ville Faycelles Departement Lot Tarif Lieu Ville Faycelles

Faycelles Faycelles Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faycelles /

Soirée d’ouverture à la petit’pause, concert : Rose Mango à Faycelles 2023-04-22 was last modified: by Soirée d’ouverture à la petit’pause, concert : Rose Mango à Faycelles Faycelles 22 avril 2023 Faycelles la Petit' Pause Faycelles Lot Lot

Faycelles Lot