Faya – Artiste circassienne Saint-Fargeau

Yonne

Faya – Artiste circassienne Saint-Fargeau, 14 juillet 2022, Saint-Fargeau. Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en Scène !

2022-07-14

Saint-Fargeau Yonne Venez découvrir les joies du Hula-hoop des temps modernes. Mêlé à la danse et à la manipulation d’objet, le hula-hoop à de quoi faire des envieux ! Du Fun, de la coordination et une bonne dose de lâcher prise en font un sport complet. Accessible de 6 à 66 ans. Cette initiation aura un goût de reviens-y. Cerceaux fournis, prévoyez de quoi vous hydrater ! Faya-hoop@outlook.fr Venez découvrir les joies du Hula-hoop des temps modernes. Mêlé à la danse et à la manipulation d’objet, le hula-hoop à de quoi faire des envieux ! Du Fun, de la coordination et une bonne dose de lâcher prise en font un sport complet. Accessible de 6 à 66 ans. Cette initiation aura un goût de reviens-y. Cerceaux fournis, prévoyez de quoi vous hydrater ! Lieu-dit Le Bourdon Guinguette en Scène ! Saint-Fargeau

