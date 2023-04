Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon Catégories d’Évènement: Fay-sur-Lignon

Haute-Loire

Foire aux chevaux, 20 octobre 2023, Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon. Fay-sur-Lignon ,Haute-Loire , Fay-sur-Lignon Foire aux chevaux Place du Foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

2023-10-20 07:00:00 07:00:00 – 2023-10-20 14:00:00 14:00:00 Fay-sur-Lignon

Haute-Loire Fay-sur-Lignon . Foire de chevaux de traits. Déballage forain. +33 4 71 59 51 63 Fay-sur-Lignon

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Fay-sur-Lignon, Haute-Loire Autres Lieu Fay-sur-Lignon Adresse Place du Foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire Ville Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon Departement Haute-Loire Tarif Lieu Ville Fay-sur-Lignon

Foire aux chevaux 2023-10-20 was last modified: by Foire aux chevaux Fay-sur-Lignon 20 octobre 2023 Fay-sur-Lignon Haute-Loire Place du Foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Fay-sur-Lignon Fay-sur-Lignon Haute-Loire