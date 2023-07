Vide grenier Fay-sur-Lignon, 9 septembre 2023, Fay-sur-Lignon.

Fay-sur-Lignon,Haute-Loire

Buvette,restauration.

Organisé par l’Association la Caravelle..

2023-09-09 07:00:00 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Refreshments, food and drink.

Organized by the Association la Caravelle.

Refrescos y comida.

Organizado por la Asociación la Caravelle.

Getränke,Restauration.

Organisiert von der Association la Caravelle.

Mise à jour le 2023-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal