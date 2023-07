Rando accompagnée – journée – les Roches de Fay et le lac de Saint-Front Fay-sur-Lignon Catégories d’Évènement: Fay-sur-Lignon

Haute-Loire Rando accompagnée – journée – les Roches de Fay et le lac de Saint-Front Fay-sur-Lignon, 19 juillet 2023, Fay-sur-Lignon. Fay-sur-Lignon,Haute-Loire randonnée accompagnée – journée

Les Roches de Fay et le lac de Saint-Front

Difficulté : moyenne

Distance : 16,5 km

6 à 15 personnes.

2023-07-19 09:00:00 fin : 2023-07-19 17:00:00. EUR. Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



guided hike – day

The Roches de Fay and the Saint-Front lake

Difficulty: medium

Distance: 16.5 km

6 to 15 people paseo guiado – día

Las Roches de Fay y el lago de Saint-Front

Dificultad: media

Distancia: 16,5 km

de 6 a 15 personas begleitete Wanderung – Tag

Les Roches de Fay und der See von Saint-Front

Schwierigkeitsgrad: mittel

Entfernung: 16,5 km

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

