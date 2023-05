Inauguration : Boutique d’artisanat L’Art et la Matière Place du Foirail, 21 juin 2023, Fay-sur-Lignon.

Pour la 3ème année consécutive, la boutique » l’Art et la Matière » accueillera une quinzaine d’artisans et artistes qui exposeront leurs créations du 21 juin au 10 septembre..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Place du Foirail

Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the 3rd consecutive year, the store » l’Art et la Matière » will welcome about fifteen craftsmen and artists who will exhibit their creations from June 21 to September 10.

Por 3er año consecutivo, la tienda « l’Art et la Matière » acogerá a una quincena de artesanos y artistas que expondrán sus creaciones del 21 de junio al 10 de septiembre.

Im dritten Jahr in Folge empfängt die Boutique « l’Art et la Matière » rund 15 Kunsthandwerker und Künstler, die ihre Kreationen vom 21. Juni bis zum 10. September ausstellen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal